"Датагруп" отримала право надавати послуги конфіденційного зв'язку держсектору

У квітні 2019 року всеукраїнський оператор зв'язку "Датагруп" отримав ліцензію Держспецзв'язку на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації: оцінка захищеності інформації, що не становить державної таємниці.

Як повідомили БІЗНЕСу в "Датагруп", відтепер фіхівці компанії мають право проводити експертизу систем захисту інформації в побудованих комплексних системах захисту інформації (КСЗІ).

"По суті, мова йде про відкриття нового перспективного ринку послуг, що розвивається, – експертизи КСЗІ, яка стане ще одним фактором для зміцнення лідируючих позицій компанії в B2B-сегменті", — коментує CEO "Датагруп" Михайло Шелемба.

У компанії відзначають, що будівництво систем захисту інформації сьогодні користується попитом серед комерційних підприємств та у державному секторі. Відповідно до вимог закону "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", обов'язковою є побудова комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

"Тому "Датагруп", що планує розвивати послугу з оцінки захищеності інформації, розширює можливості для задоволення потреб своїх клієнтів не лише у послугах зв’язку, а й в експертизі безпеки інформації", - повідомили в компанії.