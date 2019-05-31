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Названо найбільші ризики для лідерства та авторитету СЕО

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Автори дослідження Switzerland RepTrak® Pulse 2019 визначили головні ризики для різних драйверів репутації.

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на ресурс "Репутаційна економіка".

Так, у  галузі якості продуктів і послуг найбільшої шкоди можуть принести дефекти продукції, в галузі умов праці - масовий відтік фахівців, в галузі управління - крадіжка персональних даних і відсутність прозорості у веденні фінансової звітності.

У напрямку корпоративного громадянства істотно підірвати авторитет може безвідповідальне ставлення до збереження навколишнього середовища.

Лідерство може бути нівельовано публічними фінансовими скандалами за участю СЕО. В області результативності досягти високих оцінок завадить відсутність чітких фінансових цілей.

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Нагадаємо, компанії США посіли перші позиції в міжнародному репутаційному рейтингу 2019 Global RepTrak® 100. Дослідження провели експерти Reputation Institute в 11 країнах світу.

репутаційне дослідження Switzerland RepTrak® Pulse 2019 репутаційні ризики