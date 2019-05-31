Названо найбільші ризики для лідерства та авторитету СЕО

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на ресурс "Репутаційна економіка".

Так, у галузі якості продуктів і послуг найбільшої шкоди можуть принести дефекти продукції, в галузі умов праці - масовий відтік фахівців, в галузі управління - крадіжка персональних даних і відсутність прозорості у веденні фінансової звітності.

У напрямку корпоративного громадянства істотно підірвати авторитет може безвідповідальне ставлення до збереження навколишнього середовища.

Лідерство може бути нівельовано публічними фінансовими скандалами за участю СЕО. В області результативності досягти високих оцінок завадить відсутність чітких фінансових цілей.

Нагадаємо, компанії США посіли перші позиції в міжнародному репутаційному рейтингу 2019 Global RepTrak® 100. Дослідження провели експерти Reputation Institute в 11 країнах світу.