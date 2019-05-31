У нафтогазового гіганта Shell в Україні з`явився конкурент

Канадська компанія Vermilion Energy Inc. може стати першою нафтогазовидобувною компанією після Shell, яка інвестуватиме у видобуток газу в Україні.

Як повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу "Нафтогазу", АТ "Укргазвидобування" (входить до групи "Нафтогаз"), та українська "дочка" канадської компанії Vermilion Ukraine Exploration B.V.підписали меморандум про спільну участь у конкурсах на видобуток газу з українських газових родовищ.

У разі перемоги на конкурсах канадська компанія почне інвестувати у видобуток газу.

Окрім цього, у рамках співпраці учасники зобов’язалися долучитися до розвитку національного робочого ресурсу. Так, на етапі геологорозвідки до робіт буде залучено мінімум 50% українського персоналу, на етапі розробки – мінімум 75%.

"Це перша велика нафтогазовидобувна компанія із часів Shell (працює в Україні з 1992 року. Компанія веде свою діяльність у таких напрямках: геологорозвідка та видобуток вуглеводнів, маркетинг газу та паливно-мастильних матеріалів, а також будівництво та експлуатація мережі АЗС, - ред.), яка вирішила інвестувати в Україну з метою видобутку природного газу. Співпраця в рамках УРП (угод про розподіл продукції) найбільшої державної газовидобувної компанії України та Східної Європи Укргазвидобування із провідного світовою нафтогазовою компанією Vermilion Energy, яка володіє новітніми технологіями, може надати необхідний поштовх для досягнення газової незалежності України", - прокоментував директор дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов.

Довідка:

Vermilion Energy – міжнародна нафтогазова компанія, акції якої розміщені на Нью-Йоркській та Торонтській фондовій біржах. Її діяльність зосереджена у трьох основних регіонах: Північна Америка (Канада, США), Європа (Франція, Нідерланди, Німеччина, Ірландія, Хорватія, Угорщина, Словаччина) та Австралія.

Компанія володіє значним досвідом та технологіями у видобутку вуглеводнів на суші та на морі, і зокрема напівтрадиційних та нетрадиційних покладів.