Оприлюднено топ-10 найбільших food-рітейлерів України

Про це свідчить дослідження компанії GT Partners Ukraine, присвячене основним тенденціям розвитку найбільших гравців продуктового мережевого роздробу України, інформує БІЗНЕС з посиланням на Rau.ua.

Зазначається, що першу позицію Fozzy Group вдалося витримати навіть після невеликого скорочення площ у другому півріччі 2018 року.

До трійки лідерів у першій половині минулого року вдалося вийти компанії "Ашан Україна Гіпермаркет", яка потіснила Metro Cash & Carry Ukraine з третьої на четверту позицію.

Зазначається, що Ашан зумів закріпити успіх, збільшивши в другому півріччі 2018 року свої площі на 7800 квадратних метрів, а Metro Cash & Carry Ukraine продовжив роботу на колишніх локаціях.

Проте у кінці першого кварталу 2019 року Ашан закрив магазин в столичному ТРЦ SkyMall, а значить – втратить приблизно 12 000 кв. м загальної площі.

Водночас у планах Metro на цей рік – відкривати магазини зменшеного формату зі скороченим асортиментом під брендом "Бери-Вези". "Тому за підсумками року все ще може змінитися", – зазначається у дослідженні.

У другій половині 2018 року дещо змынилася й друга п’ятірка: "ЕКО маркет" піднявся в рейтингу на одну сходинку, зайнявши восьме місце. Причому загальна площа магазинів мережі майже не змінилася.

"Успіх їй забезпечила стагнація конкурента – магазинів Фуршет, який за останні півроку скоротив площі своїх магазинів на 8,8 тис. квадратних метрів. І це не межа: в рамках оптимізації торговельної мережі буде закрито ще 12-13 магазинів до кінця 2019 року", – йдеться у дослідженні.

Чеед решти гравців найбільше відзначилися мережі Novus і Varus, які також потроху збільшували свої торгові площі.

Примітно, що у 2018 році тільки 40% ритейлерів були зосереджені на внутрішніх процесах і не розширювалися. Приблизно стільки ж (39%) компаній збільшили свою сумарну торговельну площу. При цьому 5% брендів покинули ринок, що у 2,5 рази більше, ніж кількість нових гравців, що з’явилися в той же період.

"Невеликим гравцям важко конкурувати з великими мережами в оптимізації логістичних та інших витрат, а споживачі в основній своїй масі продовжують ганятися за нижчою ціною, хоча вже готові трохи переплачувати за якість сервісу", - зазначають автори дослідження.

У регіональному розрізі виділяється Західна Україна, де в минулому році найбільш помітно зросли торгові площі – одразу майже на 27%. Це пояснюється частково активним освоєнням регіону національними торговими мережами.

Аналогічно на сході країни рітейл розвивається темпами, порівнянними зі столичними – 22,9% проти 22,1% в Києві. Тільки ринок там менш насичений цивілізованої роздробом.

Серед відстаючих – північні і південні регіони країни, де вдвічі меншу кількість рітейлерів розширювали свою присутність.

У рамках дослідження були систематизовані показники торгових площ 150 найбільших рітейлерів України, виділені основні закономірності розвитку food-ритейлу України в 2018 році.