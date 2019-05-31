Оприлюднено топ-10 найбільших food-рітейлерів України

У рейтингу найбільших за площею продуктових рітейлерів України продовжує зберігати лідерство Fozzy Group.
Про це свідчить дослідження компанії GT Partners Ukraine, присвячене основним тенденціям розвитку найбільших гравців продуктового мережевого роздробу України, інформує БІЗНЕС з посиланням на Rau.ua.
Зазначається, що першу позицію Fozzy Group вдалося витримати навіть після невеликого скорочення площ у другому півріччі 2018 року.
До трійки лідерів у першій половині минулого року вдалося вийти компанії "Ашан Україна Гіпермаркет", яка потіснила Metro Cash & Carry Ukraine з третьої на четверту позицію.
Зазначається, що Ашан зумів закріпити успіх, збільшивши в другому півріччі 2018 року свої площі на 7800 квадратних метрів, а Metro Cash & Carry Ukraine продовжив роботу на колишніх локаціях.
Проте у кінці першого кварталу 2019 року Ашан закрив магазин в столичному ТРЦ SkyMall, а значить – втратить приблизно 12 000 кв. м загальної площі.
Водночас у планах Metro на цей рік – відкривати магазини зменшеного формату зі скороченим асортиментом під брендом "Бери-Вези". "Тому за підсумками року все ще може змінитися", – зазначається у дослідженні.
У другій половині 2018 року дещо змынилася й друга п’ятірка: "ЕКО маркет" піднявся в рейтингу на одну сходинку, зайнявши восьме місце. Причому загальна площа магазинів мережі майже не змінилася.
"Успіх їй забезпечила стагнація конкурента – магазинів Фуршет, який за останні півроку скоротив площі своїх магазинів на 8,8 тис. квадратних метрів. І це не межа: в рамках оптимізації торговельної мережі буде закрито ще 12-13 магазинів до кінця 2019 року", – йдеться у дослідженні.
Чеед решти гравців найбільше відзначилися мережі Novus і Varus, які також потроху збільшували свої торгові площі.
Примітно, що у 2018 році тільки 40% ритейлерів були зосереджені на внутрішніх процесах і не розширювалися. Приблизно стільки ж (39%) компаній збільшили свою сумарну торговельну площу. При цьому 5% брендів покинули ринок, що у 2,5 рази більше, ніж кількість нових гравців, що з’явилися в той же період.
"Невеликим гравцям важко конкурувати з великими мережами в оптимізації логістичних та інших витрат, а споживачі в основній своїй масі продовжують ганятися за нижчою ціною, хоча вже готові трохи переплачувати за якість сервісу", - зазначають автори дослідження.
У регіональному розрізі виділяється Західна Україна, де в минулому році найбільш помітно зросли торгові площі – одразу майже на 27%. Це пояснюється частково активним освоєнням регіону національними торговими мережами.
Аналогічно на сході країни рітейл розвивається темпами, порівнянними зі столичними – 22,9% проти 22,1% в Києві. Тільки ринок там менш насичений цивілізованої роздробом.
Серед відстаючих – північні і південні регіони країни, де вдвічі меншу кількість рітейлерів розширювали свою присутність.
У рамках дослідження були систематизовані показники торгових площ 150 найбільших рітейлерів України, виділені основні закономірності розвитку food-ритейлу України в 2018 році.