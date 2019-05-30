В українські морпорти планують залучити $1 млрд

Адміністрація морських портів України (АМПУ) має у своєму кейсі 30 інфраструктурних проектів, які мають залучити у морську галузь близько 1 млрд інвестицій в найближчі роки.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавринюк під час щорічного форуму Ukrainian Ports Forum 2019, інформує БІЗНЕС.

Він, зокрема, звернув увагу на інтерес до розвитку портової галузі. "Понад 100 млн доларів АМПУ інвестувала у розвиток морських портів за два останні роки. Без малого мільярд доларів - саме так суму портова галузь залучить у найближчі кілька років. Левова частка цієї суми - це кошти державного приватного партнерства. АМПУ має кейс з 30 інфраструктурних проектів, який має на меті залучити один млрд доларів у портову галузь вже найближчим часом", - поінформував Лавринюк.

Він також повідомив, що у поточному році АМПУ планує виконати свої зобов`язання щодо завершення реалізації інфраструктурних проектів у 5 морпортах. Також у цьому році планується розпочати підготовку до запуску масштабних проектів ще у двох портах. Обсяг очікуваних інвестицій - майже 2 млрд грн. "Ми говоримо про концесії порту "Херсон" та порту "Ольвія", - уточнив чиновник.

Нагадаємо, за даними АМПУ, за останні два роки в стратегічні об’єкти портової інфраструктури було інвестовано понад $100 млн.

Також очікується, що у червні поточного року будуть оголошені тендери на проекти концесії портів "Ольвія" та "Херсон", обсяг інвестицій за якими складе не менше $55 млн та $8 млн відповідно.