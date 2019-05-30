Експерт спрогнозував кризу на ринку електроенергії після зростання тарифів

У вересні-жовтні 2019 року на українському ринку електроенергії може початися масштабна криза.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко для Факти ICTV, інформує БІЗНЕС.

За його словами, причиною кризи може стати різке зростання цін на електроенергію у зв'язку зі вступом в дію нових правил роботи енергоринку з 1 липня 2019 року. "Реформа не готова. Причому не готова настільки, що може призвести до масштабної кризи в електроенергетиці вже через 2-3 місяці. Ціна буде вищою, якість послуг при цьому не покращиться. І реальної конкуренції не буде", - вважає експерт.

Нагадаємо, раніше про загрозу національній безпеці у зв'язку з можливим введенням нових правил роботи енергоринку повідомляв в.о. глави СБУ Іван Баканов в своєму листі до Кабінету міністрів України.

Відтермінувати введення нового оптового ринку рекомендували також Всесвітній банк, ЄБРР, представництво Європейського Союзу та представництво Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні.

Додамо, що 22 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект №10318 про відтермінування запровадження нового ринку електричної енергії на три місяці - до 1 жовтня 2019 року.