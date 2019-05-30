Названо найпривабливішу для інвесторів галузь України

За результатами першого кварталу 2019 року прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіку України становили 587,6 млн доларів. Причому найбільший обсяг інвестицій прийшовся на сферу фінансів і страхування.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що у цей напрямок було інвестовано 326,3 млн доларів або 55,5% від загального обсягу вкладень.

Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну за видами економічної діяльності (найбільші обсяги) за січень‒березень 2019 року:

За даними Держстату, прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України станом на 1 квітня 2019 року склали 32 918,2 млн доларів, що на 45,5 млн доларів більше, ніж на початок року.

Лідерами за обсягом інвестування в економіку України є Кіпр - 9 531 млн доларів, Нідерланди - 7 190 млн доларів, Велика Британія - 2 090 млн доларів, Німеччина - 1 698 млн доларів. При цьому Росія інвестувала в Україну 694 млн доларів.