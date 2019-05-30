У Нацбанку прогнозують масове виведення валюти з України після виборів

Україна в травні-грудні має погасити державний у валюті на 6,3 мільярда доларів, включаючи 3,5 мільярда доларів за зовнішнім держборгом і 2,8 мільярда доларів за валютними облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП).

Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Одним з найсильніших викликів буде погашення держборгів в інвалюті. У травні-грудні потрібно виплатити 3,5 мільярда доларів за зовнішнім держборгом і 2,8 мільярда доларів за валютними ОВДП. Сумарно - 6,3 мільярда доларів", - написав Данилишин.

Він додав, що піковими у цьому відношенні будуть травень і вересень. Зокрема, у травні Україна має сплатити 1,4 мільярда доларів на погашення зовнішнього держборгу і 0,3 мільярда доларів - валютних ОВДП, у вересні - 1,6 мільярда доларів зовнішнього держборгу і 0,1 мільярда доларів за валютними ОВДП.

Водночас, за словами Данилишина, у цей період "тиснути" на валютний ринок буде й погашення короткострокових гривневих ОВДП, які нерезиденти придбали в лютому—квітні.

Станом на 13 травня вкладення нерезидентів в ОВДП становили 39,2 млрд грн, порівняно з початком року вони зросли майже в 6,5 разу, — близько 1,5 млрд доларів (у доларовому еквіваленті) іноземці вклали в короткострокові ОВДП цього року.

"Імовірно, у липні-вересні значна частина коштів після погашення гривневих ОВДП буде конвертуватися в інвалюту та виводитися з України. Демпфірування підвищеного попиту на валюту можливе за рахунок міжнародних резервів. Необхідно пам'ятати, що слідом за виходом нерезидентів з ОВДП у другій половині літа підуть великі виплати за зовнішнім держборгом у вересні. Національному банку, користуючись нинішнім сприятливим курсом, слід продовжувати викуповувати валюту на міжбанківському ринку з метою збільшити міжнародні резерви і, можливо, нарощувати темпи такого викупу", - вважає голова Ради Нацбанку.

В аспекті держборгу та курсової стабільності він вважає одним із найважливіших завдань української влади будувати відносини з МВФ.

Нагадаємо, у квітні поточного року Богдан Данилишин прогнозував, що влітку 2019 року традиційна тенденція до зміцнення курсу гривні може обернутися протилежною, а іноземна валюта може дещо зрости.

За його словами, головною причиною цього є зростання обсягу іноземних інвестицій у короткострокові боргові цінні папери України на початку 2019 року. Як наслідок, на початку літа інвестори можуть вирішити забрати свої інвестиції з України у вигляді валюти, чим спровокують незначне послаблення курсу гривні. Водночас у другій половині літа та на початку осені курс валют має стабілізуватись, а гривня зміцнитися.