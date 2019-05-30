"Це спекулятивний ринок": У Morgan Stanley пояснили, чому в Україну мало інвестують

Про це заявив колишній глава американського інвестбанку Morgan Stanley в Росії Райр Симонян в інтерв'ю The Bell, інформує БІЗНЕС.

"Привести в країну більше того, що вже привів Петро Порошенко, думаю, неможливо. Я думаю, це буде однією з найбільших проблем Володимира Зеленського. Порошенко залучав іноземні кредити, а Зеленський тепер буде змушений їх віддавати. Що стосується приватних інвестицій, тут та ж проблема, що й з Росією: занадто багато невизначеності, ніхто з аналітиків не може побудувати модель. Це спекулятивний ринок", - зазначив Симонян.

Він наголошує, що інвестиції не робляться під особисті гарантії: "Мені недавно показували український суверенний борг. І начебто прибутковість хороша, дефолт навряд чи дадуть допустити, занадто багато грошей вкладено. Я подумав-подумав і вирішив: "та ну його, їй-Богу". Інвестиції не робляться під особисті гарантії. Якби все так працювало, ми б уже захлиналися від інвестицій... І при Порошенку в Україну не йшли іноземні інвестори, хоча, здавалося б, куди прозахідніше. Тому що фігура не важлива", - переконаний Симонян.

Він додав, що Україна завжди була важким місцем для інвестицій через корупцію і бюрократію. "З точки зору іноземних інвестицій важливо, як Україна буде розвиватися. Поки це неясно, це питання не сьогоднішнього і не завтрашнього дня. Те, що вони виграли, це, звичайно, величезна справа. Але їм буде дуже важко. Результати виборів показують, що народ настільки втомився, йому так все остогидло - він чекає чуда. А чудес не буває", - резюмував екс-глава Morgan Stanley в Росії.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, за станом на 1 квітня 2019 року прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України склали 32 918,2 млн доларів, що на 45,5 млн доларів більше, ніж на початок року.

За перший квартал надійшло акціонерного капіталу нерезидентів на суму 587,6 млн доларів. Однак за цей період вибуло капіталу на 496,5 млн доларів.