В Україні запрацював Кодекс про банкрутство

Відсьогодні в Україні набуває чинності Кодекс України з процедур банкрутства, ухвалений Верховною Радою в жовтні минулого року.

Як повідомляє БІЗНЕС, 29 травня відповідний закон був опублікований в газеті "Урядовий кур'єр".

"Цей кодекс набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування, і має бути введений в дію після закінчення шести місяців із дня набуття ним чинності. Положення, що визначають створення електронної торгової системи та авторизації електронних майданчиків, вводяться в дію через три місяці з дня набуття чинності Кодексом", - йдеться в тексті Кодексу.

Нагадаємо, 15 квітня президент України Петро Порошенко підписав Кодекс про процедури банкрутства, який має забезпечити зростання України в рейтингу Doing Business.

ДОВІДКА: 18 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні Кодекс про процедури банкрутства. Вказаний документ встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Відзначимо, що раніше українське законодавство давало можливість недобросовісному бізнесу спочатку "виводити" свої активи і лише потім починати процедуру банкрутства. Банки могли повернути незаконно виведені активи тільки за договорами, які укладені протягом одного року до банкрутства. Тому в Кодексі розширили цей період до трьох років. Тобто у банків з'явилося більше можливостей повернути активи, за рахунок яких можна погасити борги позичальників.

Крім того, Кодекс вводить нову норму про банкрутство фізичної особи, яка не є підприємцем. Тільки сам боржник (не кредитор) зможе почати процес банкрутства. Але тільки в тому випадку, якщо його борг перевищує 300 мінімальних зарплат, або ж є загроза неплатоспроможності. При цьому Кодекс дає можливість провести реструктуризацію боргів протягом п'яти років.

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