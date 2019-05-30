На Київщині лише 3% іпотечників стають власниками житла

За допомогою іпотеки лише 3% покупців на первинному ринку Києва та області стають власниками житла. При цьому шаленими темпами зростає популярність спільних програм столичних забудовників із комерційними банками щодо надання іпотечних кредитів.

Про це заявила співзасновник "Українського клубу нерухомості" (UREClub) Ольга Соловей, повідомляє БІЗНЕС.

"Вже понад 20% забудовників Київського регіону мають спільні програми із комерційними банками із надання іпотечних кредитів. Їхня кількість за минулий рік збільшилася щонайменше на 5% і продовжує зростати. До кінця 2019 року частка таких забудовників у Київському регіоні може зрости до понад 30%", – зазначає Соловей.

Експерт звернула увагу на те, що останні 2-3 роки найбільш популярними у покупців є програми із розтермінування. Кількість покупок житла за допомогою цього механізму у 2018 році перевищила 60%, а в 2019 році, ймовірно, зросте до 65%.

"Кількість покупців, що користуються програмами на виплат, суттєво зросла. Однак важливим кроком до залученні покупців стане надання йому альтернативних і більш вигідних механізмів для придбання квартири", - зауважила Соловей.

На її думку, одним з найбільш ефективних механізмом залучення покупців на ринок якраз можуть стати спільні між забудовниками і комерційними банками іпотечні програми. "За такими програмами покупцеві доведеться сплатити в середньому на 3-5% менше коштів. Окрім цього, покупець ще й отримає додаткове підтвердження надійності того чи іншого об’єкта будівництва, а також самого забудовника. Адже перед тим, як впровадити іпотечну програму, банки дуже ретельно перевіряють "портфель" реалізованих проектів та оцінюють спроможність забудовника вчасно завершити будівництво", – підсумувала експерт.

Проте, на її погляд, пропозицій від забудовників і комерційних банків явно недостатньо для повноцінного поновлення іпотеки. Сьогодні ринок потребує працюючих і масштабних державних програм. Тим більше, що три державних банки входять у 10-ку найбільших банків країни та мають всі можливості для участі в реалізації державних іпотечних програм.

Нагадаємо, заступник голови правління "Глобус Банку" Олена Дмітрієва прогнозує, що подальше зниження облікової ставки Нацбанку спровокує стрибок попиту на іпотеку.

За словами банкірів, для суттєвого розвитку іпотечного кредитування необхідно дозволити банкам використовувати заставу у вигляді майнових прав на нерухоме майно, а також знизити оцінку розміру кредитного ризику з існуючих 13,5% до 2%.