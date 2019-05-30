Позов заводу Коломойського до НАБУ може коштувати Україні до 7 млрд грн

Про це йдеться у повідомленні Конституційного суду України, повідомляє БІЗНЕС.

Зокрема, предметом позову є положення пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України", яке передбачає, що працівникам Бюро для виконання покладених на них обов'язків надається право за наявності законних підстав, подавати до суду позови про визнання недійсними угод.

"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань Другого сенату Конституційного Суду України", - йдеться в повідомленні суду.

За підрахунками Центру протидії корупції, якщо КСУ визнає цю норму неконституційною, то держава може втратити майже 7 млрд грн - на таку суму обчислюються вже розірвані з ініціативи детективів НАБУ угоди через суди.

У ЦПК зазначають, що загалом за чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими визнали недійсними 92 сумнівні угоди.

Нагадаємо, відповідне провадження суд відкрив у жовтні 2018 за скаргою акціонерного товариства "Запорізький завод феросплавів" — підприємства, що контролюється групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Додамо, що раніше суд за позовом НАБУ визнав неправомірною угоду Запорізького заводу феросплавів та Запоріжжяобленерго, через яку держава недорахувалася понад 172,4 млн грн.