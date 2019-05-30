Антидемпінг в дії: В Україні прогнозують ріст виробництва цементу

В асоціації "Укрцемент" розраховують, що виробництво цементу в Україні в поточному році зросте. При цьому об’єми приросту будуть вищими, аніж об’єми імпорту цементу із країн СНД, що потрапили під антидемпінгове мито.

Про це БІЗНЕСу повідомив виконавчий директор "Укрцементу" Роман Скільський в рамках VIII міжнародної конференції "UKRCHEMFOR2019".

"Об’єми виробництва цементу в Україні в 2018 році склали 9 млн тон, а при нинішніх потужностях ми можемо виробляти близько 13 млн тон. Водночас виробничі втрати від імпорту оцінюються в близько 1 млн тон", – поінформував Скільський.

"Я не стверджую, що саме цього року Україна зможе досягти такого рівня виробництва (13 млн тон), але в перспективі найближчих 5 років ми на це розраховуємо", – сказав він. При цьому виконавчий директор "Укрцементу" наголосив, що це станеться не лише завдяки антидемпінговим санкціям, а й завдяки збільшенню внутрішнього попиту на цемент, а саме за умови, якщо динаміка інфраструктурного будівництва надалі залишатиметься на теперішньому рівні (або зростатиме).

Скільський також звернув увагу на невикористані виробничі резерви цементної галузі. "Якщо поглянути на баланс, то майже 50% потужностей сьогодні простоює. Щоправда, частина з них законсервовані і у виробництво вже не повернеться", - сказав він.

Згідно з оприлюдненими на конференції даними, протягом 2018 року в Україні працювало 10 цементних печей (із 24 балансових), з них сухим методом працювало 5 печей (із 7). При цьому об’єм виробництва цементу за минулий рік зменшився в межах 1%, хоча обсяг будівельної продукції виріс на 8,5%. Спад пояснюють зниженим попитом та логістичними обмеженнями з доставки продукту до кінцевого споживача. Проте в першому кварталі 2019 року індекс будівельної продукції склав 24%, а виробництво цементу – 20%. "Драйвером будівельного ринку стало інфраструктурне будівництво, обсяги якого в першому кварталі збільшилися на 45%. Цей ріст зумовлений роботою, в першу чергу, державного дорожнього фонду та програми "регіоналізації", коли місцеві бюджети отримали доступ до бюджетних коштів і витрачають їх на інфраструктурні проекти", – пояснює Скільський.

Водночас наразі спостерігається спад житлового будівництва на рівні 8%, що свідчить про насиченість ринку житлової нерухомості, зокрема, в таких містах як Київ, Одеса, Харків, Львів.

Представник асоціації "Укрцемент" також згадав про експортно-імпортний баланс ринку, який у 2018 році він окреслив як "збалансований". Тобто, Україна завезла цементу приблизно стільки ж, скільки вивезла: 483 тис. тон склав імпорт та 475 тис. тон – експорт. При цьому у відносних показниках за минулий рік імпорт зріс на 6,8%, а експорт – майже на 80%.

Однак у 2019 році ринок "розбалансувався": у першому кварталі об’єми експорту зросли на 66%, а імпорт збільшився у 2,8 рази. "Очевидно, що після запровадження урядом низки обмежувальних заходів стосовно імпорту, ці показники будуть змінюватися", – прогнозує Скільський. Він також зазначив, що роком раніше серед імпортних потоків найбільшу частку займав цемент із Білорусі, другим за величиною постачальником була Молдова і на третьому місці – Росія (з мінімальними показниками). Але станом на кінець 1 кварталу 2019 року, місця цих країн в імпортному пулі змінилися. "Після запровадження рішенням Кабміну ембарго на імпорт російського клінкеру (діє з серпня 2018 року), Росія стала найбільшим імпортером цементу", – зазначив представник "Укрцементу", зазначивши, що на другому місці – Білорусь, на третьому – Молдова. Тобто російські виробники почали обходити клінкерне ембарго.

Темою для дискусії стала також логістика цементу, де 65% займає "Укрзалізниця". Хоча представники "Укрцементу" наголосили на конструктивній роботі транспортного монополіста, тарифна політика викликає питання. Зокрема, у 2018-му "Укрзалізниця" не проводила пряму індексацію тарифів на вантажоперевезення. Однак запроваджувалося непряме збільшення вартості перевезень, що стало частиною процесу дерегуляції вагонної складової.

"У результаті, вартість цементовоза для галузі виросла на 53%, на піввагону – на 46%, а критого вагону – на 67%", – констатує Скільський. Він також зазначив, що згідно із останньою домовленістю між великими вантажовідправниками та "Укрзалізницею", представники цементної галузі погодилися на чергове підвищення вантажних тарифів з 1 квітня за умови, що протягом року не буде проваджена жодна інша непряма індексація. У першу чергу, це стосується зближення тарифів за класами вантажів.

У свою чергу, директор з економіки та фінансів ПАТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев під час виступу повідомив, що у складі чистої виручки залізничного монополіста частка доходів від перевезення цементу зменшується. При цьому загальна рентабельність перевезення цементу в межах України складає "мінус" 3,8%.

Він додав, що у структурі перевезень "Укрзалізниці" цемент займає до 2%.

Нагадаємо, 15 травня поточного року Кабінет міністрів України ввів ембарго на імпорт російських портландцементу; глиноземного, шлакового, сульфатостійкого цементу та подібних гідравлічних цементів, в тому числі у вигляді клінкерів.

22 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) вирішила застосувати антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну цементних клінкерів і портландцементу з Росії, Білорусі і Молдови.