До БІЗНЕС100 приєднався співзасновник GST Group Дмитро Казавчинський

Як повідомляє БІЗНЕС, таким чином, він став 65-м співінвестором платформи БІЗНЕС 100.

Для Дмитра Казавчинського, як і для інших учасників платформи, тема "білого" бізнесу в Україні є надзвичайно важливою. "В України немає інших варіантів, крім як знижувати рівень використання схем і оптимізацій. Своїм дітям я прищеплюю і пояснюю, що інакше не можна і платити податки необхідно. Україна сприймається як корупційна країна. Потрібно це змінити. Але для цього бізнесу просто необхідно переходити на "білий" варіант роботи", - переконаний бізнесмен.

Саме тому місія GST Group - бути гарантом чесних взаємовідносин.

Відзначимо, що за більш ніж 20 років свого існування компанія вийшла на ринки понад півсотні країн світу. Однак цим її плани не обмежуються. У перспективі GST Group планує здійснювати поставки своїє продукції в 150 країн світу, відкрити власні представництва в 35 країнах, зайняти 70% ринку України з продажу охоронних пломб та освоїти щомісячний випуск продукції в кількості 80 млн штук охоронних пломб.

"У якийсь момент я зрозумів, що ми не просто виробляємо охоронні пломби, а захищаємо інтереси і власність людей у всьому світі. Чим більше країн обирають нашу продукцію, тим вище усвідомлення місії та відповідальності", - сказав Дмитро Казавчинський в одному з інтерв`ю журналу БІЗНЕС.

Довідка:

GST Group - це сімейний бізнес, що складається з групи приватних компаній. Компанія була створена в 1998 році в Одесі. Основне завдання GST Group - розробка, виробництво і продаж сучасних високоякісних охоронних пломб, конкурентоспроможних на міжнародному ринку.

Вся продукція випускається під торговою маркою "Охоронні пломби GST". Головний торговий офіс компанії розташований у місті Женева (Швейцарія).

БIЗНЕС 100 - спільнота 100 відповідальних власників бізнесу, національних інвесторів з різних секторів економіки, які об`єдналися, щоб стати єдиним голосом українського бізнесу. Це платформа, на якій вперше в Україні створюється Доктрина економічної безпеки — найважливіша складова національної безпеки нашої країни.

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