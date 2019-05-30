Координація заради безпеки: UKRAVIT і UNIDO утилізуватимуть фреон і пестициди в Україні

Україна зробила серйозний крок по збереженню екології: з наступного року ми зможемо самостійно утилізувати фреон і непридатні пестициди.

У березні 2019 року найбільший вітчизняний виробник засобів захисту рослин і мікродобрив "UKRAVIT" виграв тендер UNIDO (Організації ООН з промислового розвитку) з реалізації української частини проекту "Скоординоване управління видаленням озоноруйнівних речовин (ОРР) і стійких органічних забруднювачів (СОЗ) в Україні, Білорусі, Казахстані та Вірменії".

Згідно з умовами проектного договору, компанія отримає технічну підтримку для створення інфраструктури для утилізації озоноруйнівних речовин і стійких органічних забруднювачів. Це буде повноцінна виробнича лінія з переробки холодильних, морозильних камер і кондиціонерів, а також інсинераторна піч. А зважаючи на те, що високі температури, необхідні для спалювання фреону, підходять і для утилізації непридатних для використання пестицидів, "UKRAVIT" першим в Україні почне утилізувати небезпечні речовини, які накопичилися в країні за роки Незалежності і упродовж тривалого часу наносять непоправну шкоду її екології.

"Забруднення і руйнування озонового шару є глобальною проблемою людства. Розвинуті країни давно боряться з нею шляхом встановлення спеціального обладнання і правильної утилізації небезпечних речовин, – коментує засновник "UKRAVIT" Віталій Ільченко. – Як компанія, яка несе відповідальність перед своєю країною та її майбутнім, ми постійно запроваджуємо новітні технології, що дозволяють мінімізувати негативний вплив людини на екологію України. І спільний проект з UNIDOстане важливим кроком у цьому напрямку. Якщо раніше для утилізації фреону доводилося звертатися до іноземних компаній, то тепер ми зможемо реалізувати це своїми силами, в Україні".

Крім того, проект дозволить Україні виконати взяті на себе зобов’язання в рамках ратифікованих міжнародних угод – Монреальськогопротоколу, Базельської та Віденської конвенцій, а також Паризької угоди.

Як повідомляють у прес-службі компанії, необхідне обладнання буде поставлене в Україну восени цього року. А запуск і повноцінна робота лінії планується вже у наступному році.