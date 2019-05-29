ЄС підтвердив - запуск нового енергоринку є умовою отримання 500 млн євро макрофінансової допомоги

Про це повідомив журналістам генеральний директор директорату NEAR Єврокомісії Крістіан Даніельссон після зустрічей в Києві з представниками української влади, інформує БІЗНЕС.

Представник Єврокомісії нагадав, що можливість виділення макрофінансової допомоги Україні залежить від виконання країною програми співпраці з МВФ, і умов, зафіксованих в договорі України з ЄС з надання макрофінансової допомоги. Однією з таких умов є запуск ринку електроенергії.



"Важливими умовами отримання наступного траншу (макрофінансової допомоги) є ухвалення закону про протидію відмиванню грошей, про авторизованих економічних операторів, реально діюча та ефективна система перевірки електронних декларацій, затвердження середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації та імплементація закону про ринок електроенергії", - заявив Даніельссон.



Раніше віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович також заявив, що першочерговими завданнями для нової української влади стане реалізація реформ у сфері економіки і енергетики, і зокрема якнайшвидша лібералізація ринку електричної енергії. "Надзвичайно важливо завершити всі необхідні дії, спрямовані на те, щоб з 1 липня заробив лібералізований ринок електроенергії", - наголосив європейський чиновник.



За його словами, від того, наскільки успішно Україна буде впроваджувати економічні реформи і реформи в сфері енергетики, буде залежати, чи отримає вона черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС. "В Україні вже працює місія Міжнародного валютного фонду і Європейського Союзу, де дискусія зосереджена на питаннях економіки. Ми всі віримо в те, що ці переговори пройдуть успішно, оскільки саме від успіху цих реформ залежить, чи буде програма МВФ, і, відповідно, чи зможе ЄС надати Україні макрофінансову допомогу, яка є виключно важливою для фінансової стабільності України", - зазначив віце-президент Єврокомісії.



Нагадаємо, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, за якою Україна розраховує отримати в поточному році 2,5 млрд доларів, а також надання країні макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.