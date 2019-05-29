В Україні готують "п`ятирічку" для фінансового сектору

До кінця 2019 року українські регулятори планують розробити Стратегію розвитку фінансового сектору країни на 2020–2025 роки.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Національного банку.

Зокрема, це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння та співробітництво між Нацбанком, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерством фінансів, який сторони підписали 27 травня.

"У цьому році завершуються строки впровадження заходів Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Щоб забезпечити подальше реформування та розвиток фінансового сектору України відповідно до провідних міжнародних практик та імплементацію заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, регулятори фінансового ринку спільно розроблять середньострокову стратегію розвитку фінансового сектору на наступне п’ятиріччя", - зауважили в Нацбанку.

Ініціатори розробки Стратегії переконують, що документ буде спрямований на зміцнення фінансової стабільності, сприяння макроекономічному розвитку та зростанню економіки, розвиток фінансових ринків, розширення фінансової інклюзії та впровадження інновацій у фінансовому секторі.

Для координації процесу розроблення Стратегії сторони створили міжвідомчу робочу групу.