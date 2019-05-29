У Києві відбудеться прес-конференція "Лідери БІЗНЕС100 закликають президента та РНБО підтримати проект Доктрини економічної безпеки України"

У Києві 3 червня спільнота БІЗНЕС100 та Фонд підтримки економічної безпеки України презентують проект Доктрини економічної безпеки України , який визначає основні ризики для української економіки та шляхи їх подолання.

Як повідомляє БІЗНЕС, презентація відбудеться у рамках прес-конференції на тему: "Лідери БІЗНЕС100 закликають президента та РНБО підтримати проект Доктрини економічної безпеки України".

З чого починати економічній команді новобраного президента України Володимира Зеленського? На 5 рік протистояння агресії Україна досі не має базового документу для забезпечення економічної безпекита зменшення критичних ризиків для економіки.

Тому провідні представники українського бізнесу пропонують свою підтримку у реалізації державної політики з нейтралізації економічних загроз не для окремих бізнесменів, а в цілому для країни.

"Це унікальний випадок консолідації зусиль бізнесу, який не лобіює галузеві інтереси, а пропонує системне державницьке рішення для економіки України в цілому. Проект було розроблено провідними незалежними експертними інститутами України, рівновіддаленими від політичних сил. Текст Доктрини погоджено з провідними бізнес-асоціаціями держави", - наголошують автори документу.

Проект Доктрини готовий до передачі президенту України для обговорення, погодження та затвердження у формі нормативно-правових актів глави держави.

Платформа БІЗНЕС100 готова долучитися до його реалізації.

Спікери заходу:

Віталій Антонов - голова наглядової ради концерну "Галнафтогаз", учасник платформи БІЗНЕС100;

Віктор Іванчик - генеральний директор і співвласник агропромхолдингу "Астарта-Київ", учасник платформи БІЗНЕС100;

Юрій Сивицький - засновник Intecracygroup, учасникплатформи БІЗНЕС100

Анатолій Амелін - співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього, учасник платформи БІЗНЕС100;

Олександр Кардаков – голова наглядової ради "Октава Капітал", учасник платформи БІЗНЕС100;

Станіслав Таршин - засновник групи компаній "ГрадОлія";

Володимир Чеповий – співзасновник платформи БІЗНЕС100

Модератор:

Володимир Полевий – виконавчий директор "Фонду підтримки економічної безпеки України".

Захід відбудеться 3 червня об 11:00 у приміщенні київського прес-клубу за адресою: вул. Хрещатик 27а, 2 поверх.

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