У Києві відбудеться прес-конференція "Лідери БІЗНЕС100 закликають президента та РНБО підтримати проект Доктрини економічної безпеки України"

У Києві 3 червня спільнота БІЗНЕС100 та Фонд підтримки економічної безпеки України презентують проект Доктрини економічної безпеки України, який визначає основні ризики для української економіки та шляхи їх подолання.
Як повідомляє БІЗНЕС, презентація відбудеться у рамках прес-конференції на тему: "Лідери БІЗНЕС100 закликають президента та РНБО підтримати проект Доктрини економічної безпеки України".
З чого починати економічній команді новобраного президента України Володимира Зеленського? На 5 рік протистояння агресії Україна досі не має базового документу для забезпечення економічної безпекита зменшення критичних ризиків для економіки.
Тому провідні представники українського бізнесу пропонують свою підтримку у реалізації державної політики з нейтралізації економічних загроз не для окремих бізнесменів, а в цілому для країни.
"Це унікальний випадок консолідації зусиль бізнесу, який не лобіює галузеві інтереси, а пропонує системне державницьке рішення для економіки України в цілому. Проект було розроблено провідними незалежними експертними інститутами України, рівновіддаленими від політичних сил. Текст Доктрини погоджено з провідними бізнес-асоціаціями держави", - наголошують автори документу.
Проект Доктрини готовий до передачі президенту України для обговорення, погодження та затвердження у формі нормативно-правових актів глави держави.
Платформа БІЗНЕС100 готова долучитися до його реалізації.
Спікери заходу:
- Віталій Антонов - голова наглядової ради концерну "Галнафтогаз", учасник платформи БІЗНЕС100;
- Віктор Іванчик - генеральний директор і співвласник агропромхолдингу "Астарта-Київ", учасник платформи БІЗНЕС100;
- Юрій Сивицький - засновник Intecracygroup, учасникплатформи БІЗНЕС100
- Анатолій Амелін - співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього, учасник платформи БІЗНЕС100;
- Олександр Кардаков – голова наглядової ради "Октава Капітал", учасник платформи БІЗНЕС100;
- Станіслав Таршин - засновник групи компаній "ГрадОлія";
- Володимир Чеповий – співзасновник платформи БІЗНЕС100
Модератор:
- Володимир Полевий – виконавчий директор "Фонду підтримки економічної безпеки України".
Захід відбудеться 3 червня об 11:00 у приміщенні київського прес-клубу за адресою: вул. Хрещатик 27а, 2 поверх.
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