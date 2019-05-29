"Ми прагнемо, щоб бізнес вигравав": Олексій Гончарук про створення конкурентних переваг для бізнесу та український челендж (ВІДЕО)

Екс-глава Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук, який напередодні був призначений заступником голови Адміністрації президента України, переконаний, що в країні потрібно створювати конкурентні переваги для соціально відповідального бізнесу, і щоб гра за правилами не була для підприємців челенджем.

БІЗНЕС вирішив пригадати головні меседжі Гончарука та його бачення розвитку українського бізнесу, які він озвучив в інтерв`ю нашому журналу в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі у січні поточного року.

Гончарук зауважив, що за останні три роки Україні вдалося зробити набагато більше, ніж за 20 попередніх років. "Я думаю, що ця тенденція буде продовжуватися. Я думаю, що зроблено дуже багато речей, які дадуть свої результати. Я вірю в те, що спрацює приватизація, що спрацюють наглядові ради в держпідприємствах, спрацює дерегуляцію, тому що за останні три роки уряд реально скасував тисячі дурних регуляцій. У нас відкрилися світові інформаційні системи і портали про те, як відкрити бізнес, як мають працювати інспекції і про те, як переорієнтувати всю ту армію контролерів, людей, які служать бізнесу, допомагають справлятися з ризиками" - розповів Гончарук.

Водночас він зауважив, що в Україні залишається ще багато невиконаних "домашніх завдань" і проблем.

Зокрема, Гончарук пригадав, що у 2018 році Кабінет міністрів схвалив Концепцію реформування інституту саморегулювання в Україні. "Там є правильні і дуже принципові речі. Я дуже сподіваюсь, що може наступного року буде ухвалений рамковий закон, який дозволить ринкам самоорганізовуватися і поступово перебирати функцію держави на себе. Соціально відповідальний бізнес - це бізнес, який грає за правилами. В Україні дуже часто грати за правилами - це челендж. Це вже позиція. Ми прагнемо створити для такого бізнесу, який прагне грати за правилами конкурентні переваги, щоб він вигравав. Тому що, якщо такий бізнес буде вигравати на наших конкурентних ринках, то всі інші будуть слідувати його прикладу. Це те, чого ми прагнемо", - резюмував він.

Нагадаємо, 28 травня президент України Володимир Зеленський призначив заступником глави своєї адміністрації керівника "Офісу ефективного регулювання" Олексія Гончарука. Він досвідчений юрист, адвокат, магістр державного управління.

Раніше Гончарук працював в Міністерстві екології та природних ресурсів України та був керуючим партнером юридичної фірми Constructive Lawyers.