"Нафтогаз" виходить на газові торги

Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", що входить в групу "Нафтогаз" і реалізує газ промисловим споживачам, планує до кінця червня провести перші торги через електронний майданчик на "Українській енергетичній біржі" (КЕБ).

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу компанії.

"Вихід газового дивізіону групи "Нафтогаз" на біржові торги підвищить прозорість формування ринкової ціни газу і збільшить обсяги біржової торгівлі газом в Україні", - повідомили в компанії.

Очікується, що вихід "Нафтогаз Трейдингу" дозволить біржі суттєво підвищити ліквідність торгів.

У компанії зазначили, що торги природним газом на КЕБ проводяться вже більше двох років, у них беруть участь близько 200 трейдерів і приватних видобувних компаній.

"Водночас, обсяг торгів на біржі досі залишався відносно невеликим, оскільки більшість угод на українському газовому ринку підписуються через прямі договори. У 2017 році на біржі реалізовані 137,1 млн кубометрів газу, в 2018 році – 154,2 млн кубометрів. Попит на газ у промисловому сегменті в 2018 році становив майже 17 млрд кубометрів", - поінформували в "Нафтогазі".

Голова біржового комітету української енергетичної біржі Олексій Дубовський висловив сподівання, що такий крок допоможе створити в Україні конкурентний ринок газу. "Думаю, вже зараз це матиме позитивний вплив на репрезентативність біржових котирувань. До цього вони формувалися на УЕБ приватними газовидобувними компаніями, вітчизняними та міжнародними трейдерами. Ні для кого не секрет, що ціни групи Нафтогаз є вагомим орієнтиром для ринку. Тепер ми отримали чудову можливість додати українському газовому ринку ще більшої прозорості, конкурентності та прогнозованості", – сказав він.