У Dragon Capital пояснили продаж "Чумака"

Компанія Dragon Capital Томаша Фіали отримала привабливу пропозицію від найбільшої агропромислової компанії в Азії Wilmar International і тому погодилась продати їй всю свою частку в компанії "Чумак".

Про це БІЗНЕСу повідомили в компанії Dragon Capital.

"Наш бізнес – інвестувати в компанії зі значним потенціалом зростання, допомагати їм розвиватися і, зрештою, заробляти на зростанні вартості цих бізнесів у момент їх продажу стратегічним або фінансовим інвесторам. Тому, коли нам надходять пропозиції продати якийсь з наших активів, ми звісно розглядаємо це питання з позиції привабливості з огляду на низку факторів, включаючи (окрім ціни) те, наскільки давно ми інвестор в цій компанії, наскільки ми змогли збільшити капіталізацію бізнесу, який потенціал зростання бачимо", - зазначили в компанії.

У Dragon Capital додали, що отримали гарну пропозицію щодо "Чумака", тому вирішили її прийняти. При цьому вартість оферу в компанії не назвали, посилаючись на угоду про нерозголошення.

Говорячи про плани щодо інших своїх бізнесів в Україні, в інвесткомпанії повідомили, що наразі питання їх продажу не розглядається. "Радше навпаки, активно працюємо над угодами щодо інвестування в нові бізнеси", - додали в Dragon Capital.

Нагадаємо, 27 травня компанія Dragon Capital оголосила про продаж всієї своєї частки в компанії "Чумак" одній з найбільших агропромислових компаній в Азії Delta Wilmar - українській філії Wilmar International.

Довідка:

Чумак - один з найбільших виробників продуктів харчування в Україні. Компанія заснована в 1996 році шведськими бізнесменами у Каховці (Херсонська область).

Сьогодні Чумак - один з найбільших переробників томатів в СНД з річною потужністю переробки до 100 тис. тонн. Компанія виробляє під однойменною торговою маркою кетчуп, майонез, соуси, консервовані овочі, томатну пасту, макарони, сік і соняшникову олію.

Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері прямих інвестицій і фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Компанія була заснована в 2000 році в Києві і має успішний 19-річний досвід прямих інвестицій в Україну.