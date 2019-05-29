Спроба №2: Alibaba планує вихід на біржу Гонконгу

Китайський гігант інтернет-торгівлі Alibaba планує зробити другу спробу виходу на біржу Гонконгу та залучити 20 млрд доларів від продажу акцій.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Reuters.

За даними джерел, наразі гігант електронної комерції веде перемовини з фінансовими консультантами і збирається подати заявку конфіденційно в Гонконзі вже в другій половині 2019 року.

Один зі співрозмовників, безпосередньо знайомий з ситуацією, уточнив, що сума первинного публічного розміщення акцій, швидше за все, складе від 10 до 15 млрд доларів.

При цьому, за підрахунками Refinitiv, якщо обсяг додаткового розміщення досягне 20 млрд доларів, воно може стати шостим за обсягом в історії.

Відзначимо, що Alibaba вже розглядала можливість проведення IPO на Гонконгській біржі, але в результаті їй довелося зупинитися на Нью-Йоркській біржі (2014 рік) через досить жорсткі вимоги Гонконга щодо структури компанії. З того часу Гонконгська біржа дещо пом'якшила правила щодо лістинга.

Наразі ринкова вартість Alibaba перевищує 400 млрд доларів, вона збільшилася майже вдвічі з моменту виходу на біржу США.

Завдяки виходу на біржу Гонконгу компанія планує розширити канали фінансування та підвищення ліквідності акцій. "Уповільнення темпів зростання економіки Китаю та загострення торгової й технологічної напруженості у відносинах між Китаєм і США негативно позначилися на котируваннях Alibaba", – зазначає Reuters.

Також повідомляється, що за останній рік папери інтернет-гіганта здешевіли на 22%. "Компанії потрібні нові кошти для дорогих інвестицій в усе: починаючи від хмарних обчислень і закінчуючи електронною комерцією в Південно-Східній Азії”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що первинне публічне розміщення (IPO) Alibaba було проведено у 2014 році в Нью-Йорку й принесло компанії 25 млрд доларів.