Україна "підросла" в світовому рейтингу конкурентоспроможності

Україна посіла 54 місце в рейтингу глобальної конкурентоспроможності країн світу, піднявшись на рік на 5 пунктів.

Про це свідчать результати дослідження Міжнародного інституту управлінського розвитку в Швейцарії (IIMD), опубліковані на сайті інституту, інфомує БІЗНЕС.

Всього у рейтингу представлено 63 країни світу.

Очолив цьогорічний рейтинг найбільш конкурентоспроможних економік світу Сінгапур, зайнявши місце США, які за рік опустилися на дві сходинки. Серед головних переваг Сінгапуру названі прогресивне імміграційне законодавство, інноваційна технологічна інфраструктура і кваліфікована робоча сила.

Гонконг посів друге місце. У цьому йому допомогли податкове законодавство і спрощений доступ до фінансових ресурсів.

Найбільший прогрес за рік продемонстрували економіки Саудівської Аравії і Індонезії, які посіли 26-е і 32-е місця відповідно. Вперше в топ-20 рейтингу потрапили дві економіки Близького Сходу - Катару та ОАЕ.

Серед пострадянських країн найвищі позиції в рейтингу зайняли Литва (32 місце), Казахстан (34 місце) та Естонія (35 місце).

Замикають список Аргентина, Монголія та Венесуела.

Додамо, що автори рейтингу оцінюють конкурентоспроможність за чотирма категоріями: ефективності економіки, ефективності уряду, ефективності бізнесу та інфраструктури.

У рейтингу враховується широкий спектр "жорстких" статистичних даних, таких як безробіття, ВВП і державні витрати на охорону здоров'я та освіту, а також "м'які" дані з опитування виконавців, що охоплює такі теми, як соціальна згуртованість, глобалізація та корупція.

Нагадаємо, Україна посіла 71 місце з 80 країн в світовому рейтингу відкритих для бізнесу країн Best Countries Open for Business 2019.

Додамо, що у 2018 році Україна піднялася на 59 з 60 місця в щорічному рейтингу глобальної конкурентоспроможності IIMD.