"Не готові - відповідайте": Глава "Енергоатому" наполягає на своєчасному запуску нового енергоринку

Президент НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський виступає за своєчасне впровадження нової моделі ринку електричної енергії в Україні з 1 липня поточного року.

Про це йдеться у його офіційному коментарі, оприлюдненому на сайті видання PG, інформує БІЗНЕС.

Він нагадав, що до цієї події Україна готувалася кілька років, а з моменту попереднього перегляду закону про ринок енектроенергії минуло п'ять років. "У всіх учасників ринку було достатньо часу, щоб підготуватися до цієї події. І більшість з них готові до впровадження ринку електроенергії. Якщо ж хтось не готовий, то треба розбиратися з керівниками компаній... Всі, хто хотіли підготуватися, ті підготувалися. Не готові - відповідайте. Закон загальний для всіх", - наголосив Недашковський.

За його словами, введення нової моделі енергоринку буде вигідно не тільки виробникам електроенергії, але й споживачам. "Новий закон дає можливість абонентам електромереж самостійно вибирати постачальника електричної енергії. Це закон, який націлений на споживача. Тому не розумію, чому зараз говорять, що треба захистити інтереси покупця і перенести дату запуску ринку", - зазначив глава "Енергоатому".

Він додав, що уряд схвалив постанову про покладання спеціальних обов'язків на "Енергоатом", але навіть в такій редакції компанія підтримує це рішення і не буде в збитку.

"Це дозволить компанії виконати соціальну функцію. До 40% виробленої електроенергії ми будемо поставляти постачальникам універсальних послуг за економічно обґрунтованою ціною, яку буде встановлювати НКРЕ. Зараз ця ціна становить 0,6 грн\кВт. Решта 60% компанія зможе реалізувати на інших ринках", - відзначив Недашковський.

Також він повідомив, що маючи можливість продавати цей обсяг електроенергії за ринковими цінами, компанія зароблятиме більше. "Як показав тіньової режим, ринкова ціна за кіловат становитиме не менше 0,9 грн, а може і 1,2 грн (замість сьогоднішніх 0,57 грн). Згодом ми позбудемося хвостика в 40%. На таких умовах підприємство готове виступити соціальним гарантом держави. Тому ринок електричної енергії дасть нам додатковий приплив грошових коштів", - резюмував президент "Енергоатому".

Нагадаємо, 22 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект №10318 про відтермінування запровадження нового ринку електричної енергії на три місяці - до 1 жовтня 2019 року.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримав пропозицію відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії. Таку ж позицію озвучили в Світовому банку.

У команді президента Володимира Зеленського підтримали пропозицію відкласти запуск нового енергоринку.

Довідка: На 1 липня 2019 року в Україні заплановано запуск нового оптового ринку електричної енергії, проте учасники ринку відзначають неготовність деяких сегментів нової моделі до роботи.

Оптовий енергоринок передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми Третього енергетичного пакета ЄС, зокрема в питанні розділення компаній за напрямками розподілу і передавання електроенергії.