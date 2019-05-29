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Китайці запустять в Україні виробництво електроавтобусів

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Китайська компанія Skywell запустить в Україні виробництво електричних автобусів.

 Про це повідомила компанія на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні зустрічали поважних гостей із Китаю - спеціалістів з розвитку технологій виробництва електробусів. Обговорювали можливість та технологію організації крупновузлового збирання електробусів Skywell в Україні. Тож... таки будемо виробляти електробуси Skywell в Україні!",  - повідомили в Skywell.

Втім, конкретних домовленостей щодо цього проекту поки немає.

У Skywell Ukraine зазначили, що наразі ведуться переговори, які триватимуть 9-12 місяців. "Китайська сторона налаштована позитивно і рішуче, і навіть готова входити в співзасновники підприємства з виробництва електричних автобусів в Україні", - повідомили представники компанії виданню Autogeek.

Довідка: Skywell - великий китайський виробник електричного транспорту, заснований в 2011 році. У компанію входить кілька підприємств, які випускають різні електроавтобуси, автомобілі і деталі до них.

Китай Skywell виробництво електроавтобуси