В Україні різко впав попит на гривневі облігації

За результатами продажу гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на аукціонах 28 травня Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 1,235 млрд грн.

Відповідні дані оприлюднені на сайті міністерства, інформує БІЗНЕС.

Також на аукціонах було продано доларових облігацій на 73,86 млн доларів. "За результатами розміщення облігацій внутрішньої державної позики 28 травня 2019 годав державний бюджет залучено 3,63 млрд грн (за офіційним курсом НБУ)", - повідомили в Мінфіні.

При цьому ставка тримісячних паперів зросла до 18% у порівнянні з минулим тижнем.

Відзначимо, що 21 травня Мінфін на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучив до держбюджету 2,1 млрд грн і 112,4 млн доларів. ТОді ставка була встановлена на рівні 17,89%

Водночас "Інтерфакс-Україна" повідомляє, що попит на тримісячні ОВДП впав в 14 разів - до 46,5 млн грн (за номіналом), а на довгі, дворічні, які раніше були популярними серед нерезидентів - в 16 разів, до 29 млн грн.

Проте попит на шести- і 12-місячні папери збільшився в 1,6-1,7 рази, відповідно до 500 млн грн і 836,8 млн грн, що дозволило Мінфіну трохи компенсувати втрати.

Нагадаємо, з початку поточного року портфель нерезидентів в ОВДП виріс більш ніж в шість разів - приблизно до 39,7 млрд грн.