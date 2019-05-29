"Співпраця триває": МВФ озвучив Україні нові умови для отримання траншу

Умовами отримання наступного траншу макрофінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду (МВФ) є ухвалення середньострокового плану реформування Митної та Податкової служб і автоматична перевірка е-декларацій.

Про це повідомив генеральний директор директорату Європейської комісії з питань сусідства і переговорів щодо розширення ЄС Крістіан Даніельссон на брифінгу за підсумками зустрічей з українською владою, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Українські Новини".

"Цього разу для отримання наступного траншу було визначено необхідність ухвалення закону, який стосується боротьби з відмиванням коштів, і закону, який стосується автоматизованих економічних операторів. Ще одна умова - функціонування системи автоматичної перевірки електронних декларацій, прийняття середньострокового плану реформування Митної та Податкової служб і виконання закону про ринок електричної енергії", - сказав Даніельссон.

Він додав, що ці умови обговорювалися на зустрічах з українською владою.

Водночас, за даними прес-служби президента Володимира Зеленського, під час зустрічі з представниками місії МВФ глава держави наголосив, що Україна потребує підтримки і не зволікатиме з реалізацією ключових реформ.

"Співпраця триває. Міжнародний валютний фонд завжди є надійним партнером України в часи, коли ми потребуємо підтримки, і Україна зі свого боку також залишатиметься партнером, що дотримується своїх зобов’язань. На жаль, наразі ми бачимо зволікання з ухваленням реформаторських законопроектів, на які громадяни, бізнес, фінансова спільнота чекають роками. Сподіваюся, парламент нового скликання надолужить це й забезпечить підґрунтя для отримання наступного траншу фінансування від Фонду", – сказав Зеленський.

У свою чергу, голова Національного банку України Яків Смолій, який також брав участь у зустрічі, нагадав, що до кінця поточного року Україна має сплати понад 5 млрд доларів США за зовнішніми і внутрішніми зобов’язаннями в іноземній валюті.

"Обсяг міжнародних резервів наразі 19,3 млрд доларів США, і цього достатньо для виконання суверенних зобов’язань. Разом з тим співпраця з МВФ – це також і доступ до іншого – офіційного і приватного – фінансування, а також запорука продовження структурних реформ, без яких неможливе довгострокове стійке зростання української економіки, - наголосив Смолій.

Нагадаємо, нещодавно екс-міністр економіки, новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що Україна проситиме МВФ про нову програму допомоги.

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