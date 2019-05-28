Зеленський зробив кілька ключових призначень

Відповідний указ №327 опублікований на сайті президента, інформує БІЗНЕС.

"Призначити Данилюка Олександра Олександровича секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі. Відзначимо, що раніше Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом.

Це дає підстави сподіватися, що економічний блок питань стане одним з пріоритетних напрямків в діяльності РНБО та створить передумови для реалізації Доктрини економічної безпеки.

Крім того, іншим своїм указом № 330/2019 президент призначив виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка своїм радником поза штатом.

Заступником глави своєї адміністрації Зеленський призначив керівника "Офісу ефективного регулювання" Олексія Гончарука. Раніше він працював в Міністерстві екології та природних ресурсів України та був керуючим партнером в Constructive Lawyers.

Нагадаємо, 12 квітня 2019 року Фонд підтримки економічної безпеки України та Українська Рада Бізнесу підписали Меморандум про співпрацю та взаємну підтримку проектів документів, які мають визначити засади економічної політики в Україні на найближчу перспективу. Йдеться про проект Доктрини економічної безпеки України і топ 10 пріоритетів бізнесу (10 пріоритетних нормативно-правових актів на реалізацію положень Доктрини).

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