Банк Сергія Тігіпка випустив облігації на 200 млн грн

"ТАСкомбанк", який входить в групу ТАС Сергія Тігіпка, випустив облігації серій G і H об'ємом по 100 млн грн кожна.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначається, термін обігу облігацій становить 5 і 10 років відповідно. "За облігаціями передбачена щорічна оферта (можливість дострокового викупу). Номінальна ставка на перший рік обігу облігацій встановлена у розмірі 18% річних із щорічним переглядом на рівні не менше 1/2 облікової ставки НБУ", - повідомили у фінустанові.

Наголошується, що облігації ТАСкомбанку стали першими емісіями корпоративних облігацій українського емітента за новими правилами, адаптованими до стандартів ЄС.

Довідка: АТ "ТАСкомбанк" заснований в 1989 році і є одним з найстаріших комерційних банків України. У 2004 році банк приєднався до Групи "ТАС", яка залишається однією з найбільших інвестиційно-фінансових груп країни. Входить до ТОП-17 банків за розміром активів.

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