Держкомпанії потіснили олігархів: Названо ТОП-30 найбільших "годувальників" України

ТОП-100 найбільших платників податків у 2018 році заплатили в державний бюджет 227 млрд грн. Це близько 40% податків в дохідній частині казни.

Про це свідчать зведені дані Державної фіскальної служби України про сотню найбільших платників податків країни за останні п'ять років, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на LIGA.net.

Так, починаючи з 2013 року, абсолютне лідерство в рейтингах українських платників податків зберігають нафтогазові гіганти і тютюнові компанії, які фактично "монополізували" ТОП-10. За останні три роки в першу десятку змогла потрапити лише одна компанія з іншого сектора - "Укрзалізниця", яка в 2017 році стала шостою за обсягом виплат до зведеного бюджету.

Також у ТОП-10 в різні роки потрапляли Київстар і Vodafone (в 2013-му - одночасно), Інгулецький ГЗК, "ПриватБанк" і Донецька залізниця.

Згідно з даними ДФС, у 2018-му рейтинг платників податків очолили п'ять нафтогазових компаній, чотири - тютюнових і одна - енергетична. Найближчий представник інших галузей - "Укрзалізниця" - посіла за підсумками минулого року 14 місце.

Лідером трьох останніх років є "Укргазвидобування". Це пояснюється зростанням продуктивності компанії і збільшенням ставок рентних платежів.

У ТОП-30 потрапив ще один знаковий учасник - компанія "Еско-Північ" екс-міністра екології Миколи Злочевського.

Серед телеком-операторів, як і раніше, найбільшим платником податків є "Київстар". У металургійній галузі лідером рейтингу є "АрселорМітал Кривий Ріг".

Крім того, у ТОП-30 з числа рітейлерів потрапили АТБ-Маркет (власники - Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун) і Епіцентр-К (Олександр і Галина Гереги).

Серед пивоварних заводів в топі залишився тільки Carlsberg Україна (в 2013 році в ТОП-30 також входили "Оболонь" і українська дочка Сан ІнБев).

Водночас повідомляється, що 2017 року до першої тридцятки не потрапив GlobalSpirits Євгена Черняка (ТМ Хортиця). Виробництво міцного алкоголю представлене тільки Bayadera (раніше - Національна горілчана компанія).

Транспортна галузь в ТОП-30 найбільших платників податків, крім "Укрзалізниці" представлена Адміністрацією морпортів України, банківський сектор - "ПриватБанком". Компанії з інших галузей в топ не потрапили.

Водночас зазначається, що п'ять бізнес-груп забезпечують 67,4% всіх податкових надходжень по країні. Йдеться про SCM, "Нафтогаз", групу Приват, "Укрзалізницю", "Енергоатом" і "АТБ-Маркет". При цьому їх компанії не обов'язково входять в топ-найбільших платників податків.

Зокрема, з даних ДФС випливає, що компанії Ріната Ахметова не потрапили в ТОП-10 найбільших платників податків, але разом вони забезпечили 90,2 млрд грн або 22,6% всіх податкових доходів бюджету. "Нафтогаз" генерує трохи більше - 93,3 млрд грн податків.



Основними податковими генераторами активів групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова є "Укртатнафта" (володіють спільно з Олександром Ярославським і НАК "Нафтогаз України"), "Укрнафтобуріння" (спільно з Павлом Фуксом і Віталієм Хомутинником), Криворізький залізорудний комбінат (спільно з Ахметовим), Запорізький і Нікопольський феросплавні заводи (спільно з Віктором Пінчуком).

"ТОП найбільших платників податків зайвий раз показує: українська економіка за останні роки збільшила свою сировинну залежність, до того ж серйозна її частина знаходиться в тіні", - відзначають економісти.

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