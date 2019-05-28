Український освітній стартап залучив $580 тис. інвестицій

Українська освітня онлайн-платформа для вивчення програмування та пошуку першої роботи в IT Mate academy залучила 580 тис. доларів інвестицій.

Про це повідомили засновники стартапу Роман Апостол та Макс Лисак у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Лід-інвестором виступила Genesis Investments. Також у раунді взяли участь TA Ventures і засновник Intellias Михайло Пузраков.

Команда стартапу має намір направити гроші на запуск нових навчальних програм, а також розширення наборів студентів по всій Україні. Зокрема, у поточному році Mate academy планує запустити курси по Python, Data Science і Mobile, а також підготувати та знайти роботу для однієї тисячі студентів.

"Ми віримо, що чим більше в країні буде освічених і талановитих фахівців, тим стрімкіше будуть відбуватися позитивні зміни в суспільстві. Тому ми хочемо створити сучасну альтернативу освіті й навчати тисячі, а з часом і десятки тисяч людей на рік. Ми віримо, що з таким стратегічним партнером як Genesis Investments ми зможемо максимально реалізувати свою місію", – сказав генеральний директор Mate academy Роман Апостол у коментарі AIN.UA.

Нагадаємо, британська компанія Mastercard вирішила профінансувати маркетингову кампанію fintech-проекту Koto, який створюють колишні співробітники "ПриватБанку" Дмитро Дубілет, Олег Гороховський і Михайло Рогальський.

Довідка: Mate academy – онлайн-платформа для вивчення програмування та пошуку першої роботи в IT. Засновниками стартапу є Макс Лисак, Анна Апостол і Роман Апостол.

Навчання триває 4-5 місяців і проходить в онлайн-режимі. Зараз в портфелі курсів Mate academy – Java, Frond-end, Full Stack Web, UI/UX Design.

Особливість платформи – студенти оплачують навчання тільки в разі працевлаштування, віддаючи відсоток від нової зарплати.