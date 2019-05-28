Наталія Заболотна у відкритому листі до Володимира Зеленського закликає зупинити геноцид української культури

«Якщо ми закриємо очі на те, як державна машина вбиває нашу культуру та наступні покоління українських митців, значить, ми нічого не варті як суспільство».

Наталія Заболотна, засновник Міжнародного економіко-гуманітарного форуму Ukrainian ID, звернулась з відкритим листом до Президента України Володимира Зеленського з проханням невідкладно почати вирішувати питання гуманітарної безпеки та рятувати українську культуру. Текст звернення Наталія опублікувала у своєму блозі на Українській правді. Заболотна впевнена, що не може бути успішної економіки й адекватної політики в державі, де суспільство знаходиться під загрозою гуманітарного дефолту та культурного геноциду, влаштованому держчиновниками.

Група українських та закордонних експертів у 2018 році пропонувала уряду план термінових дій у галузі гуманітарної безпеки, проте колишня влада проігнорувала їх. Цей план був результатом роботи першого Міжнародного економіко-гуманітарного форуму Ukrainian ID, під час якого фахівці у сферах економіки, культури, технологій, розвитку громад випрацювали дієві рішення для порятунку майбутнього України. Цього року Наталія Заболотна вдруге збере світових та українських лідерів думок, щоб разом випрацювати стратегічні напрямки розвитку країни, і сподівається, що новий гарант Конституції не закриватиме очі на те, як державна машина вбиває українську культуру, а буде приймати рішення в інтересах українського народу і майбутнього країни.

«Безжалісна та безкарна ампутація культурної інфраструктури є питанням національної безпеки, – зазначає Наталія Заболотна у листі Володимиру Зеленському. – Україна й без того лідирує в рейтингах країн Європи з приросту наркоманії, дитячого алкоголізму, який за останні роки суттєво помолодшав – нині наркодиспансери реєструють алкозалежних дітей віком з 11 років.

Усе це через відсутність гуманітарної політики в державі, яка не поспішає створювати здорову альтернативу соціальним загрозам, а навпаки – усіляко благословляє ліквідацію головного інструментарію створення культурного, високоосвіченого, ціннісного суспільства».

Заболотна закликала негайно скликати Раду національної безпеки і оборони України для розробки заходів з припинення культурного геноциду, який українські держчиновники влаштували проти народу. «Розуміючи всю глибину гуманітарної кризи, яка перетворюється на фатальну катастрофу, – пише Наталія Заболотна, – закликаю призупинити виконання законів і наказів, що стосуються реформ системи мистецької освіти, до проведення їхнього незалежного аудиту. І розпочати перевірку рішень Міністерства культури та культурних управлінь органів місцевої влади за період 2014-2019 років для того, щоб мати офіційну статистику та виявити масштаби розкрадань нерухомого майна і притягнути винних до кримінальної відповідальності».