В Україні запустити інноваційну платформу LIFT

Команда президента України Володимира Зеленського запустила проект LIFT, який має стати соціальним ліфтом і об'єднати кваліфікованих фахівців та інновації.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ЗеКоманди, інформує БІЗНЕС.

"Наша мета: цим проектом об’єднати кваліфікованих спеціалістів та інновації, забезпечити позитивні зміни в країні та її комплексний соціально-економічний та культурний розвиток", - кажуть ініціатори проекту.

До нього може долучитися кожен бажаючий. "Ми об'єднали кращі рекрутингові компанії і фахівців, які будуть ретельно стежити за процесом відбору", - наголошують в команді Зеленського.

Зазначається, що LIFT, як інноваційна платформа, допоможе знайти вакансію, стати фахівцем і працювати на зміни країни; розповісти ідею, що вирішить складні питання або буде корисною для країни; презентувати продукт, принесе позитивні зміни на державному рівні.

Нагадаємо, 23 травня президент Володимир Зеленський під час виступу на iForum анонсував запуск цього проекту в рамках діджіталізації держави.

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