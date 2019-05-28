"ПриватБанк" оскаржив свою денаціоналізацію

Націоналізований "ПриватБанк" подав апеляційні скарги на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу банку.

Йдеться про рішення суду за позовом екс-співвласника банку Ігоря Коломойського про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави.

Також фінустанова оскаржила рішення за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТрианталИнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії Нацбанку про визначення переліку пов'язаних з банком осіб. "З урахуванням цього, зазначені судові рішення не набрали чинності і не мають ніяких правових наслідків", - зазначили в "ПриватБанку".

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку".

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Наприкінці квітня стало відомо, що Коломойський подав ще п`ять позовів до Нацбанку та "ПриватБанку", які згодом об`єднали в один.

20 травня уряд оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку".

21 травня Господарський суд Києва на вимогу Коломойського зобов'язав Нацбанк надати дані про рефінансування фінустанови за період з 2000 по 2017 роки.

22 травня Нацбанк України і "ПриватБанк" повідомили, що виграли судову справу за позовами Нікопольського феросплавного заводу (НФЗ) і кіпрської компанії Тровелко Холдінгз Лімітід, які вимагали через суд звільнити їх від зобов’язань на 2,6 млрд грн і 143 млн грн відповідно, з рефінансування, що регулятор видав "ПриватБанку".

24 травня Нацбанк оскаржив два рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня щодо "ПриватБанку".