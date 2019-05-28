Світовий банк теж радить відкласти запуск енергоринку

Передчасний запуск нового ринку електроенергії в Україні може поставити під загрозу належне його функціонування та збільшити ризики для всіх учасників ринку.

Про це йдеться у заяві Світового банку, оприлюдненій у Facebook, інформує БІЗНЕС.

В СБ наголошують, що підтримують Закон України "Про ринок електричної енергії" від 2017 року, спрямований на запровадження конкуренції на ринку електроенергії.

"Проте досі існують важливі елементи нормативно-правової бази та необхідних ІТ-систем, які не готові до відкриття ринку 1 липня 2019 року. "Передчасний запуск нового ринку електроенергії до набуття необхідних регуляторних та технічних засобів може поставити під загрозу належне функціонування ринку та збільшити ризики для всіх учасників ринку", - попереджають експерти.

Крім того, вони зазначають, що з огляду на майбутні парламентські вибори, будь-які труднощі в роботі ринку електроенергії протягом цього періоду можуть мати негативний вплив і використовуватись для дискредитації процесу реформ.

"Тому ми рекомендуємо перепланувати запуск нового ринку електроенергії на 1 жовтня 2019 року, що також запропонував Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу Верховної Ради. Ми залишаємося відданими продовженню нашої підтримки всім суб'єктам ринку для завершення регуляторних та технічних заходів, необхідних для безпечного запуску нового ринку електроенергії якомога швидше", - нзаявили в Світовому банку.

Нагадаємо, 22 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект №10318 про відтермінування запровадження нового ринку електричної енергії на три місяці - до 1 жовтня 2019 року.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримав пропозицію відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії.

У команді президента Володимира Зеленського підтримали пропозицію відкласти запуск нового енергоринку.

Довідка: На 1 липня 2019 року в Україні заплановано запуск нового оптового ринку електричної енергії, проте учасники ринку відзначають неготовність деяких сегментів нової моделі до роботи.

Оптовий енергоринок передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми Третього енергетичного пакета ЄС, зокрема в питанні розділення компаній за напрямками розподілу і передавання електроенергії.