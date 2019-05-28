Кіровоградська митниця пояснила затримку вантажів "ГрадОлії"

У Кіровоградській митниці ДФС стверджують, що отримали інформацію щодо ймовірного порушення митного законодавства з боку підприємств "ГрадОлія", тому виникла необхідність додаткової перевірки. У результаті, це призвело до затримки оформлення вантажів Групи підприємств.

Про це БІЗНЕСу повідомив перший заступник начальника Кіровоградської митниці ДФС Євген Скібіцький.

За його словами, митниця отримала письмові повідомлення від Управління Служби безпеки України у Кіровоградській області щодо підприємств TOB "ОЕЗ ГРАДОЛІЯ", TOB "ГРАДОЛІЯ РАФІНАЦІЯ" та TOB "ГРАДОЛІЯ ФУДС" "стосовно існування ризиків надання ними недостовірних відомостей про походження товару, відомостей про якісні, кількісні характеристики товару, його найменування, можливого переміщення одних товарів під виглядом інших, використання контрагентів з ознаками фіктивності при декларуванні шроту соняшникового та олії соняшникової".

Водночас начальник Кіровоградської митниці Вікторія Єврофєєва у своїй заяві, яка надійшла на адресу БІЗНЕСУ, повідомила, що з метою підтвердження або спростування цієї інформації митники затребували у "ГрадОлії" додаткові документи та здійснили відбір проб шроту та олії, щоб провести ідентифікацію із залученням митної лабораторії.

"Проби товару в найкоротший термін були доставлені до митної лабораторії (м. Дніпро), а митне оформлення партій шроту та олії було завершено в день отримання відповідних позитивних висновків експертної установи.

Таким чином, Кіровоградською митницею було вжито усі можливі заходи щодо мінімізації затримок у митному оформленні та проведенні перевірочних заходів стосовно вантажів, які експортувалися TOB "ОЕЗ ГРАДОЛІЯ", TOB "ГРАДОЛІЯ РАФІНАЦІЯ" та TOB "ГРАДОЛІЯ ФУДС", - йдеться в заяві. При цьому в ній наголошується, що дії посадових осіб Кіровоградської митниці "повністю відповідають законодавству України та не мають нічого спільного з тиском" на бізнес.

Нагадаємо, минулого тижня група компаній "Градолія" звернулася до очільника Державної фіскальної служби (ДФС) Олександра Власова щодо тиску з боку Кіровоградської та Одеської митниці.

23 травня "ГрадОлія" звернулася з відкритим листом до керівництва держави з проханням перевірити законність дій посадових осіб митних та правоохоронних органів та посприяти врегулюванню ситуацію навколо підприємств Групи.

24 травня засновник групи компаній "ГрадОлія" Станіслав Таршин звернувся з відеозверненням до президента Володимира Зеленського через тиск представників Одеської та Кіровоградської митниць.

Довідка: До складу групи компаній "ГрадОлія" входять виробничі та торговельні підприємства, зокрема: ТОВ "ОЕЗ ГРАДОЛІЯ", ТОВ "ГРАДОЛІЯ РАФІНАЦІЯ", ТОВ "ГРАДОЛІЯ ФУДС", які здійснюють закупівлю, переробку олійних культур і реалізацію готової продукції.

Продукція реалізується компаніями Групи на 98% на експорт у понад 35 країн світу, що забезпечує постійні надходження валютної виручки в Україну. На підприємствах "ГрадОлії" працюють понад 450 людей.

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