Експерт спрогнозував, чим загрожує Україні дефолт

Таку думку висловив експерт UkraineEconomic Outlook, макроекономіст Михайло Кухар у Facebook, коментуючи заяву олігарха Ігоря Коломойського про необхідність оголошення дефолту, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, він навів приклад країн Латинської Америки, які пережили кілька дефолтів за останні кілька десятиліть. "Коли дивишся цю хроніку - наочно видно: Скільки десятків дефолтів пережили країни Латинської Америки за останні якихось 30 років! До яких десятків тисяч відсотків в кожній з них "вистрілювали" інфляція, "обертаюча у злидні" населення...А потім - нерозумна монетарна політика", - зазначив експерт.

"Але правило залишалося завжди одне: друк грошей - дефолт - вибух інфляції - безробіття/зубожіння - знову повземо на колінах до МВФ", - прогнозує Кухар.

Нагадаємо, напередодні, 27 травня, український оліхарх Ігор Коломойський в інтерв'ю британській газеті Financial Times заявив, що українська влада має оголосити дефолт за прикладом Греції.

Водночас прем`єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не бачить необхідності в оголошенні дефолту.

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