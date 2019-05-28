В Україні запрацював міжнародний депозитарій для інвесторів

В Україні запрацювала система міжнародного депозитарію Clearstream, завдяки якій іноземні інвестори можуть купувати українські державні цінні папери та розраховуватися за ними.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Національного банку (НБУ).

Зазначається, що Clearstream та Нацбанк підписали угоду про відкриття рахунку міжнародного депозитарію в депозитарії НБУ в березні 2019 року. А сьогодні прямий "лінк" запрацював на практиці.

"Підключення України до Clearstream полегшує доступ іноземних інвесторів до гривневих державних цінних паперів, а також зменшує для них операційні витрати на розрахунки", - наголсили в центробанку.

Також у Нацбанку додали, що прямий "лінк" сприятиме росту попиту на облігації внутрішньої державної позики. Це, у свою чергу, дозволить уряду розширити джерела довгострокового фінансування, знизить вартість запозичень, знизить потребу держави у зовнішньому фінансування та зменшить валютні ризики.

Як працює прямий "лінк" із Clearstrea, дивіться у презентації.

Нагадаємо, Clearstream і депозитарій Нацбанку вели переговори про встановлення між структурами так званого "лінка" з початку 2017 року. 13 березня 2019 року Clearstream і НБУ підписали угоду про кореспондентські відносини.