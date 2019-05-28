В Україні хочуть запровадити європейський екоподаток

Про це заявив міністр екології України Остап Семерак на екологічному форуму в Дніпрі, інформує БІЗНЕС з посиланням на "5 канал".

Він повідомив, що у 2018 році підприємства України заплатили понад 4 млрд грн екологічного податку. При цьому більша частина цієї суми осіла в держбюджеті, хоча, за словами Семерака, повинна піти на екологічні програми в регіонах.

"Цей податок повинен бути пропорційний і стимулювати промисловість модернізуватися", – зазначив міністр. Водночас він заявив, що наразі ведеться розмова з українським бізнесом щодо того, як цей податок використовувати не тільки для тиску, а й для підтримки. "Напевно, це вже буде справа наступного скликання Верховної Ради. Але напрацювання ми готуємо", – заявив міністр.

У свою чергу, промисловий еколог Владислав Варнавський зазначив, що в Україні ймовірно введуть європейську практику екоподатку. Експерти передали міністру екології документи з європейськими прикладами розв'язання проблеми екологічного податку. "Ми передаємо досвід європейський, який дуже великий. Він відрізняється від країни до країни. І треба знаходити саме ті інструменти, які можуть бути корисними для України", – сказав Варнавский.

Нагадаємо, нещодавно про недоцільність використання екоподатаку заявили в "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР).

Зокрема, там зауважили, що хоча розмір екоподатку зріс, але ці суми не впливають на поліпшення екологічної ситуації в Україні.