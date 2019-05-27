Facebook готується до запуску конкурента біткоїна

Соціальна мережа Facebook завершує підготовку до запуску власної криптовалюти GlobalCoin, яка має вийти "в люди" в наступному році.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на ВВС.

Наразі відомо, що тестування нової криптовалюти розчнеться до кінця цього року. Планується, що в першому кварталі 2020 року система цифрових платежів буде доступна приблизно в 10 країнах.

Повідомляється, що Facebook веде переговори з фірмами, що здійснюють грошові перекази, включаючи Western Union. Там шукають дешевші та швидші способи оплати для осіб, які не мають банківського рахунку. Перемовини також ведуться з деякими онлайн-продавцями щодо введення в обіг криптовалюти в якості оплати за товари з нижчою комісією за транзакції.

Таким чином, Facebook має намір зруйнувати існуючі фінансові бар’єри, конкуруючи із банками завдяки зниженню споживацьких затрат.

Деталі про свою криптовалюту Facebook планує розкрити влітку.

Нагадаємо, на початку березня 2019 року New York Times з посиланням на численні джерела повідомив, що Facebook таємно розробляє криптовалюту, покликану скласти конкуренцію біткоїну в сфері цифрових платежів.

У квітні засновник соцмережі Марк Цукерберг зустрівся з главою Банку Англії Марком Карні, щоб обговорити можливості та ризики, пов’язані зі створенням власної криптовалюти. Компанія також зверталася за порадами до чиновників Мінфіну США.

Додамо, що кілька великих банків вклали близько 50 млн доларів у створення нової криптовалюти. Серед фінустанов, зокрема, згадуються UBS, Bank of New York Mellon, Credit Suisse, Barclays, Banco Santander, HSBC і Deutsche Bank.