У Зеленського не проти відкласти запуск енергоринку

Президент України Володимир Зеленський готовий до перенесення запланованого на 1 липня запуску нового оптового ринку електричної енергії.

Про це повідомив представник глави держави в Кабінеті міністрів Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що спочатку відповідне рішення має ухвалити Верховна Рада.

"Президент готовий (до перенесення запуску енергоринку, - ред.) і на рік, і на три місяці. Але відтермінувати може тільки парламент, оскільки це закон", - написав Герус.

Нагадаємо, 22 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект №10318 про відтермінування запровадження нового ринку електричної енергії на три місяці - до 1 жовтня 2019 року.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримав пропозицію відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії.

Довідка: На 1 липня 2019 року в Україні заплановано запуск нового оптового ринку електричної енергії, проте учасники ринку відзначають неготовність деяких сегментів нової моделі до роботи.

Оптовий енергоринок передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми Третього енергетичного пакета ЄС, зокрема в питанні розділення компаній за напрямками розподілу і передавання електроенергії.