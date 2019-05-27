Україна проситиме МВФ про нову програму допомоги

Екс-міністр економіки, радник президента Володимира Зеленського Олександр Данилюк переконаний, що Україна повинна продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ), Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це він заявив у інтерв’ю "Обозревателю", інформує БІЗНЕС.

"Ми повинні продовжувати співпрацю з міжнародними фінансовими інститутами", – стверджує Данилюк. Таку потребу він пояснює тим, що в Україні розпочато багато ініціатив, які ще не реалізовані. За його словами, якщо ж ніяких змін не відбуватиметься, то й фінансові інститути не бачитимуть сенсу в такій підтримці. Більше того, це їх дискредитує, адже вони вкладають в Україну гроші власних платників податків та інших країн.

Зокрема, за словами Данилюка, лише на модернізацію інфраструктури Україні потрібні десятки мільярдів доларів. "Ось чому ми говоримо про модернізацію інфраструктури. І тому нам потрібна фінансова допомога", - зазначив екс-міністр.

Водночас він зауважив, що для отримання наступного траншу МВФ очікує повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення (наразі ця норма скасована Конституційним судом, - ред.). "Це рішення Верховної Ради України, і якщо вона не вживатиме заходів, то від цієї ситуації постраждають усі. У цій політичній катавасії ми маємо дотримуватися взятих на себе зобов’язань, бо це питання довіри", - сказав Данилюк.

Тому, за його словами, після парламентських виборів Україна звернеться до МВФ з пропозицією почати нову програму фінансування країни. "Швидше за все, ми після виборчого циклу, формування нового уряду будемо говорити про нову програму, яка буде відповідати пріоритетам і викликів, які стоять перед Україною", - сказав радник Зеленського.в ефірі радіо НВ.

Він нагадав, що чинна програма МВФ є тимчасовою і призначена для підтримки фінансової стабільності в Україні під час виборчого процесу.

Нагадаємо, 24 травня МВФ заявив про готовність відновити співпрацю з Україною після виборів до Верховної Ради і призначення нового уряду.

Додамо, що 28 травня президент України Володимир Зеленський 28 травня планує зустрітися з місією МВФ, яка перебуває в Києві, та обговорити питання подальшої співпраці.