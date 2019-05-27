Американські компанії очолили світовий репутаційний рейтинг

Дослідження провели експерти Reputation Institute в 11 країнах світу, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на ресурс "Репутаційна економіка".

Згідно з оприлюдненими даними, японські та німецькі компанії також мають велике представництво в топ-100. Кожна з цих країн представлена десятьма організаціями.

Франція і Італія має по п'ять представників у рейтингу, Нідерланди - 4, Швеція, Швейцарія та Велика Британія - по 3, Бразилія, Південна Корея і Данія - по 2 компанії.

Зокрема, глобальний лідер в галузі корпоративної репутації Rolex зайняв високі позиції в п'яти з 11-ти країн.

Найбільших успіхів швейцарська годинникова компанія домоглася у Франції (друге місце) і США (четверте місце). Примітно, що на рідному ринку їй не вдалося потрапити в першу десятку репутаційних лідерів.

Виробник конструкторів The LEGO Group, який посів друге місце за підсумками дослідження, зміг продемонструвати міцні позиції і в регіональних рейтингах. Компанія очолила список репутаційних лідерів не тільки на рідному ринку - в Данії, але й в Британії і Франції. В Італії та Німеччині компанія посіла четверті позиції.

Один з найбільших в світі конгломератів індустрії розваг The Walt Disney Company зміг пробитися в першу десятку тільки двох регіональних проектів - італійського та іспанського.

Серед інших компаній, які отримали всесвітнє визнання в галузі управління репутацією, найбільшого представництва на вершині рейтингів окремих країн добилися Adidas і Sony.

Примітно, що серед репутаційних лідерів Данії, Нідерландів, США та Швейцарії переважають місцеві компанії.

Нагадаємо, згідно з дослідженням RepTrak 2019, у топ-10 СЕО з найвищою репутацією увійшли: Бен ван Берден (Royal Dutch Shell), Карстен Шпор (Deutsche Lufthansa), Кріс Нассетта (Hilton Worldwide), Девід Хол (Mary Kay), Еммануель Фабер (Danone), Фабріціо Фреда (The Estée Lauder Companies), Майкл Делл (Dell Technologies), Нільс Б. Крістіансен (The LEGO Group), Ральф Хамерс (ING) і Сюнтаро Фурукава (Nintendo).