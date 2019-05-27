ЄБРР підтримує відтермінування запуску енергоринку

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримує пропозицію відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні на більш пізній термін.

Про це повідомив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, однією з причин відтермінування експерти називають відсутність необхідної детальної регуляторної та технічної інфраструктури для успішного функціонування нового ринку електроенергії.

"Враховуючи це, запуск ринку з 1 липня з великою ймовірністю призведе до порушення його функціонування і, отже, буде не в інтересах українських споживачів та учасників", – написав Усов. При цьому він наполягає, що перенесення терміну запуску енергоринку має супроводжуватися виробленням чіткого плану послідовних кроків, які забезпечать нормальний запуск ринку.

В ЄБРР також висловили готовність надати усіляку допомогу з метою скорочення цієї затримки до мінімуму, щоб українські споживачі якомога швидше змогли скористатися перевагами лібералізації даного ринку.

Усов також нагадав, що в 2017 році ЄБРР з ключовими міжнародними партнерами України настійно рекомендували схвалити поправки до закону про ринок електроенергії. "Ми вважаємо, що викладені в цьому законі принципи реформ з часом приведуть до появи прозорого і диверсифікованого сектору електроенергетики, який буде забезпечувати чисту, стійку і доступну за ціною енергію для всіх українців", – зазначив він.

Еексперт додав, що зокрема ЄБРР активно підтримує ідею переходу до лібералізованого та конкурентного ринку в цьому секторі, адже це "найкращий шлях до максимальної ефективності генерації електроенергії".

Нагадаємо, 22 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект №10318 про відтермінування запровадження нового ринку електричної енергії на три місяці - до 1 жовтня 2019 року.

Довідка: Із 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку заплановано на липень 2019 року. Перехід передбачено законом "Про ринок електроенергії", ухваленим у 2017 році.

Він передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми Третього енергетичного пакета ЄС, зокрема в питанні розділення компаній за напрямками розподілу і передавання електроенергії.