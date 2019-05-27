Британці придбали українську систему 3D-друку

Британський Інститут зварювання (The Welding Institute, TWI) оголосив про партнерство з українською компанією "Червона хвиля" і зробив перше замовлення системи 3D-друку титаном xBeam-18/I для британської аерокосмічної галузі.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Greencubator.

Як зазначається, це співробітництво є частиною проекту Open Architecture Additive Manufacturing, мета якого забезпечити британську аерокосмічну галузь широким асортиментом деталей, створених за технологією 3D-друку.

Установка xBeam розпочне роботу на виробничій локації TWI в Кембріджі восени 2019 року. "Система забезпечує високий рівень гнучкості, одночасно з чітким контролем за процесом. Ми раді бути першими, хто використає xBeam у виробництві деталей для аерокосмічної галузі", - сказала доктор, керівник проекту TWI Софія Дель Позо.

Довідка: Технологія 3D-друку дозволяє економити значну частку ресурсів і виробляти деталі з меншими відходами. Якщо для виготовлення деталі А традиційним способом витрачається 20-30 кг титану, то з технологією xBeam від українських розробників — лише 3-5 кг.