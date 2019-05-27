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"Уже вистачить криз": Гройсман відреагував на дефолт Коломойського

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Прем`єр-міністр Володимир Гройсман не бачить необхідності в оголошенні дефолту України.

 Про це він заявив, коментуючи відповідну заяву олігарха Ігоря Коломойського, інформує БІЗНЕС.

"Вважаю, що навіть розмови про таке невиконання – не додають стабільності...Дефолт - це глобальна криза. А українцям уже вистачить криз. Від серйозних наслідків необдуманих рішень постраждають звичайні українці, які опиняться на межі виживання", - наголосив Гройсман.

Він додав, що завдання української влади - "добросовісно обслуговувати борг і забезпечити зростання економіки".

Нагадаємо, український оліхарх Ігор Коломойський в інтерв'ю британській газеті Financial Times заявив, що українська влада має оголосити дефолт за прикладом Греції.

Ігор Коломойський Дефолт Володимир Гройсман