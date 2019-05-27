TransferWise після вигідної угоди зробив мільйонерами 33 своїх акціонерів

Після того, як оператор міжнародного сервісу з переказу грошей TransferWise з офісом у Черкасах залучив $292 млн інвестицій при оцінці в $3,5 млрд, з`явилося 33 нових мільйонери з числа акціонерів та співробітників компанії.

Про це свідчить аналіз Sifted, інформує БІЗНЕС.

Як зазначається, нові мільйонери "народилися" у результаті продажу акцій компанії новим інвесторам та зацікавленим сторонам. При цьому загальна кількість співробітників або інвесторів TransferWise з шестизначними доходами перевищує 150 чоловік.

Також повідомляється, що вже більше десяти колишніх співробітників TransferWise вирішили відкрити власний бізнес.

Нагадаємо, нещодавно компанія TransferWise залучила 292 млн доларів інвестицій. При цьому лондонський стартап був оцінений в $3,5 млрд.

Довідка: TransferWise - сервіс для переказу коштів, запущений в 2011 році. Він дозволяє здійснювати міжнародні грошові перекази в обхід банків і з набагато нижчою комісією.

Компанія обслуговує 5 млн клієнтів. У її штаті понад 1600 людей в 12 офісах по всьому світу, включаючи Черкаси. Сервіс підтримує 1600 валютних маршрутів і доступний для 49 валют.

За підсумками минулого фіскального року, який закінчився в березні 2018 року, чистий прибуток TransferWise склав понад 7,8 млн доларів.

Засновником українського офісу є Богдан Данилюк, який став першим програмістом стартапу, написавши початкову бета-версію сервісу.