Автогіганти Fiat Chrysler і Renault домовляються про злиття

Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні, 27 травня, прес-релізі FCA, повідомляє БІЗНЕС.

Як зазначається, акціонерам Fiat Chrysler і Renault буде належати по 50% об'єднаної компанії. Більшість членів ради директорів будуть незалежними. Один з них буде представляти Nissan, в якого 20-річний альянс з Renault.

Очікується, що об`єданана компанія продавати близько 8,7 млн автомобілів в рік. При цьому закриття заводів не планується. Навпаки, угода передбачає більш ефективні капіталовкладення у спільні глобальні платформи автомобілів, силові агрегати та технології.

За даними WSJ, загальна вартість об'єднаної компанії становитиме близько $37 млрд.

Водночас Bloomberg повідомляє, що новий альянс може залучити до партнерства Nissan і Mitsubishi. За такого сценарію об'єднана компанія стане лідером світового авторинку, випускаючи близько 15 млн автомашин в рік.

Довідка: Концерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) був створений 2014 року в результаті придбання італійським холдингом Fiat американської компанії Chrysler. На сьогодні в структуру концерну входять такі автомобільні бренди, як Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Abarth, Ferrari, а також Chrysler, Dodge і Jeep. Зараз концерн входить в топ-10 найбільших автовиробників світу.

Одразу після злиття компаній концерн оголосив про амбітні плани на найближчі п'ять років. До 2019-го концерн ставив собі за мету збільшити продажі автомобілів до 7 млн одиниць, прибуток - до 132 млрд євро, чистий прибуток - до 5 млрд євро, і зменшити промисловий борг з 11 млрдєвро до 0,5-1 млрд євро до кінця 2018 року.