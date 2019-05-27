Коломойський радить Україні оголосити дефолт. У Зеленського проти (ОНОВЛЕНО)

Український оліхарх Ігор Коломойський вважає, що українська влада має оголосити в країні дефолт за прикладом Греції та Аргентини.

Про це він заявив в інтерв'ю британській газеті Financial Times, інформує БІЗНЕС.

"На мою думку, ми повинні вчинити з нашими кредиторами, як Греція (у 2015 році, - ред.). Це приклад для України", - вважає Коломойський. При цьому Коломойський не бачить в дефолті нічого страшного: "Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? І нічого, реструктуризували".

Альтернативою дефолту бізнесмен бачить списання Євросоюзом і США боргів України в якості компенсації за те, що вона нібито є плацдармом в протистоянні Заходу і Росії.

Бізнесмен також переконаний, що українці втомилися від жорсткої економії, яку нав'язує країні Міжнародний валютний фонд. "Якщо Зеленський (президент Володимир Зеленський, - ред.) буде слухати (Захід) і не приймати власних рішень, він закінчить, як Порошенко. У нього будуть такі ж рейтинги - 5, 10, 15 замість 73%", - заявив Коломойський.

Проте згодом глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що оголошення дефолту і відмова від виплат зовнішніх боргів малоймовірні. "Моя особиста думка, що це малоймовірний шлях, і навряд чи Україна зможе ним піти", - сказав він на прес-конференції. Він додав, що ці питання планується обговорити під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з місією МВФ 28 травня.

Нагадаємо, у березні 2019 року обраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками МВФ та обговорив з ними низку питань, зокрема, щодо підвищення цін на газ.

Він нагадав, що у поточному році Україну, згідно з домовленостями з МВФ, чекає дві хвилі подорожчання енергоносіїв. Альтернативу підвищенню тарифів Зеленський бачить в боротьбі з корупцією.

Всередині травня на зустрічі з керівниками провідних іноземних банків в Україні Зеленський заявив про необхідність шукати компроміс з МВФ.

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