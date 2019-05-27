ЄС бачить Україну потужним транспортним хабом

Європейський союз сподівається, що Україна перетвориться в транспортний хаб між Європою і Азією.

Про це під час другого засідання Транспортного діалогу високого рівня між Україною і ЄС повідомив генеральний директор з питань мобільності і транспорту Європейської комісії Хенрік Хололей, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, він привітав приєднання України до мережі мережі ТНТ-Т на початку поточного року. "Це означає, що транспортний коридор не закінчується на західному кордоні України, а через Україну йде далі на схід", - сказав Хололей.

За його словами, це рішення ЄС стало імпульсом для залучення інвестицій у сферу інфраструктури. Зокрема, за підтримки Світового банку планується інвестувати 4,5 млрд євро у розробку та реалізацію 39 проектів у транспортній галузі України протягом 10 років.

"Це буде наш пріоритет щодо фінансування проектів. У нас багато роботи попереду. Ми б хотіли, щоб ви скористалися вдалим географічним розташуванням і Україна стала транспортним хабом між Європою і Азією. Тому ми вітаємо готовність України взяти участь в розробці нових залізничних коридорів і готовність бути частиною Шовкового шляху", - сказав представник Єврокомісії.

Але для цього, вважає Хололей, Україні необхідно ухвалити низку законодавчих актів щодо реформування транспортної сфери, зокрема, законопроектів щодо залізничного і водного транспорту.

Нагадаємо, 30 травня 2018 року Кабінет міністрів України схвалив транспортну стратегію до 2030 року, яка визначає розвиток транспортної та інфраструктурної галузей країни.

Цей документ, зокрема, передбачає будівництво в Україні 10 автобанів і понад 30 аеропортів.